Baci e passione tra Adua e Dayane: "Mi sono innamorata di te"

L'amicizia tra Adua e Dayane nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più intima: l'affinità tra le due era già molto solida ed evidente, tanto che molti fan avevano pensato a una possibile attrazione tra le due concorrenti. A prova di questo ci sono anche molti Baci e coccole scambiate tra di loro, la prova evidente dell'attrazione è emersa l'altra sera durante la festa di Halloween. Quest'anno più che mai, la trasmissione di Canale5 ha fatto compagnia a migliaia di giovani privati delle feste con gli amici a causa del coronavirus e proprio questo è stato motivo di critica da una parte e di gratitudine dall'altra. Infatti, se per alcuni, in mancanza d'altro, è stata l'occasione per trascorrere una serata divertente ...

L’amicizia tra Adua e Dayane nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più intima: l’affinità tra le due era già molto solida ed evidente ...

