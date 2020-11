Alba Parietti condanna il figlio Oppini: “Deve chiedere scusa” (Di lunedì 2 novembre 2020) Alba Parietti è una brava mamma e, come tale, riesce sempre a ‘riprendere’ suo figlio Francesco per le ‘marachelle’ che combina. La Parietti ha infatti ripreso in un post il figlio per come si è comportato con certe persone, e per i comportamenti che ha avuto con loro. Di certo, a quanto pare, non è … L'articolo Alba Parietti condanna il figlio Oppini: “Deve chiedere scusa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020)è una brava mamma e, come tale, riesce sempre a ‘riprendere’ suoFrancesco per le ‘marachelle’ che combina. Laha infatti ripreso in un post ilper come si è comportato con certe persone, e per i comportamenti che ha avuto con loro. Di certo, a quanto pare, non è … L'articoloil: “Devescusa” proviene da www.meteoweek.com.

_suigeneris__ : RT @salvatrash1: Se avesse detto 'sei il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini' avrebbe fatto più bella figura Alfonso. #GFVip - VincenzoRenda7 : Hanno squalificato fausto leali, l'unico vero vip di sta edizione e secondo voi Oppini non lo fanno fuori perché fi… - Debina87 : Oppini la squalifica non c'è perché tu sei figlio di Alba Parietti mentre Salvo Veneziano e Clemente Russo se la so… - twitimpicci : RT @Viperissima_: Abbiamo capito che la Santa non è Adua. La Santa è quella che Oppini ha in Paradiso: Alba Parietti. #GFvip - Nino61085 : #gfvip fausto leali è stato squalificato anche se ha chiesto scusa e oppini no lo zampino di alba parietti -