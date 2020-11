“Adesso sono molto triste”, il post di Gianni Morandi commuove i fan (Di lunedì 2 novembre 2020) Il post pubblicato da Gianni Morandi sui suoi profili social ha molto rattristato i fan che gli hanno immediatamente dimostrato tutta la loro solidarietà. Gianni Morandi (fonte Instagram @Morandi official)Una giornata grigia per il mondo dello spettacolo italiano, si è spento oggi, 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Il poliedrico artista è stato stroncato da un infarto, immediata la reazione di colleghi e amici. Tra di loro anche Gianni Morandi che ha voluto salutarlo con un post molto emozionante sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto privato proprio in compagnia del noto attore. LEGGI ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilpubblicato dasui suoi profili social harattristato i fan che gli hanno immediatamente dimostrato tutta la loro solidarietà.(fonte Instagram @official)Una giornata grigia per il mondo dello spettacolo italiano, si è spento oggi, 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Il poliedrico artista è stato stroncato da un infarto, immediata la reazione di colleghi e amici. Tra di loro ancheche ha voluto salutarlo con unemozionante sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto privato proprio in compagnia del noto attore. LEGGI ...

