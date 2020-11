Addio a Gigi Proietti nel giorno dell’80 compleanno La video-scheda sui suoi 55 anni di carriera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ricoverato in una clinica romana,è morto per gravi problemi cardiaci ildel suo 80. Geniale, istrionico, poliedrico: nato nel 1940 ha trascorso più della metà della vita sul palcoscenico. Muove i primi passi nello spettacolo già a 14quando viene scritturato come comparsa nel film “Il nostro campione, di Vittorio Duse. Nel ’66 debutta contemporaneamente sul grande e piccolo schermo: il suo primo ruolo è quello di un maresciallo dei carabinieri. Lo stesso che trent’dopo lo rende popolare con “Il Maresciallo Rocca”. Iscrittosi per caso al Centro Teatro Ateneo, studia con personaggi di spicco come Arnoldo Foa’, Giulietta Masina e Giancarlo Sbragia. Da li’ la scalata verso ...