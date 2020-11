Tra me e me (Di domenica 1 novembre 2020) … Di Vincenzo Calafiore 01 Novembre 2020 Udine A un certo punto tra i chiari scuri dell’alba, apri gli occhi, e la vedi lì, in carne e ossa! Lì, proprio dinanzi agli occhi tuoi, quasi non ci credi e passi più volte le mani sugli occhi, quasi non ci credi e incredulo vorresti urlare e non hai voce. Lei, la donna che ami è proprio lì davanti ai tuoi occhi, bella e sorridente, con quel suo sorridere che non sai più le volte che ti ha sconfitto, che ti ha conquistato con le sue magiche allusioni, quasi fossero carezze, delle semplici carezze sul tuo viso! Mio Dio che felicità, che dono… il cuore fa un balzo e accelera la sua corsa, il rumore che fa lo senti perfino in gola, quella gola che non è in grado di dire una sola parola, lo senti battere per quella felicità improvvisa come fosse ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 novembre 2020) … Di Vincenzo Calafiore 01 Novembre 2020 Udine A un certo punto tra i chiari scuri dell’alba, apri gli occhi, e la vedi lì, in carne e ossa! Lì, proprio dinanzi agli occhi tuoi, quasi non ci credi e passi più volte le mani sugli occhi, quasi non ci credi e incredulo vorresti urlare e non hai voce. Lei, la donna che ami è proprio lì davanti ai tuoi occhi, bella e sorridente, con quel suo sorridere che non sai più le volte che ti ha sconfitto, che ti ha conquistato con le sue magiche allusioni, quasi fossero carezze, delle semplici carezze sul tuo viso! Mio Dio che felicità, che dono… il cuore fa un balzo e accelera la sua corsa, il rumore che fa lo senti perfino in gola, quella gola che non è in grado di dire una sola parola, lo senti battere per quella felicità improvvisa come fosse ...

borghi_claudio : Cosacosa??? #conte ha chiamato i presidenti di Camera e Senato per individuare 'un luogo di confronto tra Governo e… - trash_italiano : Il televoto di stasera non porterà all'eliminazione* (se c'è EliGreg di mezzo, altrimenti eliminazione anche tra 2 minuti stica) #GFVIP - trash_italiano : Raga questa storia tra Elisabetta e Pierpaolo (e come viene trattata) è identica a quella tra Giulia Salemi e Franc… - CinziaCandid : RT @peularis: mi spezza questa cosa che ad ogni festa sale a galla una tensione sessuale assurda tra qualsiasi componente di questa edizion… - waitingforbodot : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il salone centrale della palazzina di caccia di Stupinigi, eretta per i Savoia alle porte di Torino. Affresc… -