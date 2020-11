Torino Lazio | i convocati di Inzaghi | c’è Immobile

(Di domenica 1 novembre 2020) Simoneha diramato la lista deiperSimone, allenatore della, ha reso nota la lista deiper la partita contro il. Dopo i dubbi legati alla presenza o meno di diversi uomini, ecco la chiamata per Ciro; oltre anche a Strakosha, Leiva, Luiz Felipe e Fares. Portieri: Alia, Reina, Strakosha.Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric.Centrocampisti: Akpa-Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic-Savic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa,, Moro, Muriqi. 📋 Sono 2️⃣4️⃣ i calciatori biancocelestida mister ...

