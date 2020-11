Tennis, Rafael Nadal: “Roger Federer è uno dei più grandi uomini nella storia dello sport” (Di domenica 1 novembre 2020) In una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontato Rafael Nadal. Il Tennista maiorchino ha toccato tanti temi tra i quali i più interessanti sono stati certamente l’attuale situazione di emergenza sanitaria, il prossimo futuro, il suo Paese e la rivalità con Roger Federer. Sul Coronavirus: “Ho paura della malattia. Ho paura per le persone cui voglio bene. Non per me. Sono ancora abbastanza giovane, il fisico ancora risponde. Però, se mi infetto, posso infettare persone a rischio. Sono preoccupato per i miei genitori, per la mia famiglia. Per la mia comunità. E il momento più duro nella nostra vita. Per questo è il momento di lottare, per cose molto più importanti di una partita di Tennis. Dobbiamo coltivare ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) In una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontato. Ilta maiorchino ha toccato tanti temi tra i quali i più interessanti sono stati certamente l’attuale situazione di emergenza sanitaria, il prossimo futuro, il suo Paese e la rivalità con Roger. Sul Coronavirus: “Ho paura della malattia. Ho paura per le persone cui voglio bene. Non per me. Sono ancora abbastanza giovane, il fisico ancora risponde. Però, se mi infetto, posso infettare persone a rischio. Sono preoccupato per i miei genitori, per la mia famiglia. Per la mia comunità. E il momento più duronostra vita. Per questo è il momento di lottare, per cose molto più importanti di una partita di. Dobbiamo coltivare ...

