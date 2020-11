Serie A online Spezia – Juventus dove vedere diretta live Streaming Gratis No Rojadirecta

Leggi su aciclico

(Di domenica 1 novembre 2020) Una presentazione rimandata giorno dopo giorno. Prima la bolla che ha costretto laall’isolamento, quindi le partite di campionato e Champions League che, succedutesi nell’immediato, hanno occupato tutte le date possibili. Finalmente ieri Federico Chiesa ha potuto parlare da juventino, un’esigenza che covava dentro di sé anche perché voleva chiarirsi con chi aveva salutato all’ultimo giorno utile di mercato. Tutto era andato di corsa e, al posto dei chiarimenti, erano fiorite le polemiche, in alcuni casi sfociate negli insulti via social da palle dei soliti leoni (anonimi) da tastiera: «Avrei voluto parlare venti giorni fa, ma non era stato possibile. Ci tenevo a ringraziare pubblicamente la Fiorentina e la città di Firenze per questi quattordici anni insieme, in cui mi hanno fatto crescere come calciatore e ...