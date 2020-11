Regioni: “Limitare spostamenti over 70” (Di domenica 1 novembre 2020) Per il governatore Fontana “servono misure uniformi in tutto il Paese” e caldeggia per un lockdown nazionale: “lockdown è l’unica misura che si è dimostrata efficace contro il Coronavirus: se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti, procediamo. Ma se i tecnici ci dicono che l’unica alternativa è il lockdown, facciamolo a livello nazionale”. Il governatore ha ribadito che “è necessario che i provvedimenti vengano presi a livello nazionale”. Gualtieri sulla stessa linea: “Dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche. È inevitabile in questa seconda ondata che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza, che si prendano misure ulteriori accompagnate da sostegno economico. Tanto più saremo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) Per il gnatore Fontana “servono misure uniformi in tutto il Paese” e caldeggia per un lockdown nazionale: “lockdown è l’unica misura che si è dimostrata efficace contro il Coronavirus: se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti, procediamo. Ma se i tecnici ci dicono che l’unica alternativa è il lockdown, facciamolo a livello nazionale”. Il gnatore ha ribadito che “è necessario che i provvedimenti vengano presi a livello nazionale”. Gualtieri sulla stessa linea: “Dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche. È inevitabile in questa seconda ondata che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza, che si prendano misure ulteriori accompagnate da sostegno economico. Tanto più saremo ...

