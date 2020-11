Quelli che il calcio, Luca e Paolo cantano E la vita, la vita (ai tempi del Covid) (Di domenica 1 novembre 2020) Luca e Paolo ritrovano la tradizione della canzone che racconta l’attualità italiana nella prima puntata di Quelli che il calcio, stagione 2020-21. E per il debutto hanno puntato a una versione di E la vita, la vita di Cochi e Renato – scritta con Enzo Jannacci e Dario Fo – adattata all’analisi della situazione italiana in questo inizio Autunno, tra sanità prossima al collasso anche grazie ad appalti pilotati che non sono cessati neanche in piena emergenza, tra i virologi protagonisti di epic fail, di DPCM e lanciafiamme, di misure che stanno sacrificando comparti economici, tra proteste legittime e fascisti riempi-piazze. La musica la sapete, il testo ve lo lasciamo in basso. Intanto è un piacere ritrovare ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020)ritrovano la tradizione della canzone che racconta l’attualità italiana nella prima puntata diche il, stagione 2020-21. E per il debutto hanno puntato a una versione di E la, ladi Cochi e Renato – scritta con Enzo Jannacci e Dario Fo – adattata all’analisi della situazione italiana in questo inizio Autunno, tra sanità prossima al collasso anche grazie ad appalti pilotati che non sono cessati neanche in piena emergenza, tra i virologi protagonisti di epic fail, di DPCM e lanciafiamme, di misure che stanno sacrificando comparti economici, tra proteste legittime e fascisti riempi-piazze. La musica la sapete, il testo ve lo lasciamo in basso. Intanto è un piacere ritrovare ...

