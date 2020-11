Problemi di notifiche WhatsApp anche su Huawei P40: tutte le soluzioni (Di domenica 1 novembre 2020) Ci sono diverse segnalazioni a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P40 che dobbiamo iniziare a prendere in esame oggi, visto che la questione relativa alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp pare non essere isolata. Si tratta di una questione di certo non nuova nel panorama degli smartphone del produttore cinese, ma alcune dritte per mille ragioni potrebbero rivelarsi più efficaci rispetto a quanto riscontrato con altri modelli Niente notifiche WhatsApp su Huawei P40: come rimediare Nel caso in cui le notifiche WhatsApp non dovessero arrivare fino al momento dello sblocco dello schermo per il vostro Huawei P40, potrete procedere in diversi modi. In primo luogo, occorre verificare che ... Leggi su optimagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Ci sono diverse segnalazioni a proposito di uno smartphone come il cosiddettoP40 che dobbiamo iniziare a prendere in esame oggi, visto che la questione relativa alla mancata ricezione dellepare non essere isolata. Si tratta di una questione di certo non nuova nel panorama degli smartphone del produttore cinese, ma alcune dritte per mille ragioni potrebbero rivelarsi più efficaci rispetto a quanto riscontrato con altri modelli NientesuP40: come rimediare Nel caso in cui lenon dovessero arrivare fino al momento dello sblocco dello schermo per il vostroP40, potrete procedere in diversi modi. In primo luogo, occorre verificare che ...

matteolattuada : @navalentedds In realtà non lavoro per nessuna società che l'ha sviluppata, sono un semplice appassionato ?? Il prob… - cloudxas : @tapijinderculo si mia madre ha visto pure tutte le notifiche che mi arrivavano però non si è mai fatta tanti problemi - LucaDanuvola : @baseitaliaweb @ilfoglio_it La realtà purtroppo è che neanche Immuni funziona. Ha ancora problemi su vari telefoni,… - nattutwit : @faffa42 ai problemi di ricezione notifiche push di #immuni, si potrebbe dare qualche info/soluzione in più (anche… - martinowong : @giolongoo son d’accordo, anche se siccome molto integrato il confine diventa labile; comunque riferivo a: “in UK u… -