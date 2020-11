Paolo Brosio svela che il Grande Fratello Vip è stato prolungato. Gregoraci sbotta: “Io vado via” (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio al Grande Fratello Vip rivela agli altri concorrenti che il reality durerà fino a febbraio 2021, ecco come ha reagito Elisabetta Gregoraci Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip venerdì sera e si è già lasciato sfuggire alcune rivelazioni che non avrebbe dovuto svelare agli altri concorrenti del reality. Prima di varcare la famosa porta rossa, Alfonso Signorini aveva più volte ricordato a Brosio di non svelare eventi accaduti fuori dalla casa più spiata d’Italia, lui però non ha resistito. Agli altri concorrenti ha prima parlato del delicato periodo vissuto dopo essere risultato positivo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 1 novembre 2020)alVip rivela agli altri concorrenti che il reality durerà fino a febbraio 2021, ecco come ha reagito Elisabettaè entrato nella casa delVip venerdì sera e si è già lasciato sfuggire alcune rivelazioni che non avrebbe dovutore agli altri concorrenti del reality. Prima di varcare la famosa porta rossa, Alfonso Signorini aveva più volte ricordato adi nonre eventi accaduti fuori dalla casa più spiata d’Italia, lui però non ha resistito. Agli altri concorrenti ha prima parlato del delicato periodo vissuto dopo essere risultato positivo ...

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - Silvia_Mae_stra : Non seguo il #GFVIP. Ma ho letto di Paolo #Brosio. Ha avuto il covid ma è negazionista... E niente era meglio che… - sweeetcreatureh : RT @5Alessia: ZELLETTA: “PAOLO BROSIO VEDENDOCI PENSERÀ MA CHI CAZZO ME L’HA FATTO FARE?” ???????????????????? #GFVIP -