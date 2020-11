Palermo, mercoledì si torna in campo: la formazione è un rebus. Palazzi, Broh e quel ruolo… (Di domenica 1 novembre 2020) "Sarà un Palermo da inventare".Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida Catanzaro-Palermo, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Nicola Ceravolo". I sei calciatori che hanno terminato la quarantena dopo il tampone negativo non hanno ancora ripreso a lavorare con il gruppo. Ragion per cui, il vice di Roberto Boscaglia, Giacomo Filippi, continua a provare soluzioni alternative. Specialmente in difesa, il reparto più colpito e decimato dal Covid-19.Nel corso della seduta di allenamento di ieri al "Barbera", Filippi ha schierato Almici e Crivello da terzini, "con un solo centrale 'riciclato' dalla mediana. Prima Palazzi, poi Broh, entrambi adattati ad un compito mai svolto prima, ma che a Catanzaro potrebbe spettargli per forza", si ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) "Sarà unda inventare".Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida Catanzaro-, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Nicola Ceravolo". I sei calciatori che hanno terminato la quarantena dopo il tampone negativo non hanno ancora ripreso a lavorare con il gruppo. Ragion per cui, il vice di Roberto Boscaglia, Giacomo Filippi, continua a provare soluzioni alternative. Specialmente in difesa, il reparto più colpito e decimato dal Covid-19.Nel corso della seduta di allenamento di ieri al "Barbera", Filippi ha schierato Almici e Crivello da terzini, "con un solo centrale 'riciclato' dalla mediana. Prima, poi, entrambi adattati ad un compito mai svolto prima, ma che a Catanzaro potrebbe spettargli per forza", si ...

