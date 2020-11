Pagelle Spezia Juventus 1-4 | Ronaldo è tornato | Arthur tra i migliori

(Di domenica 1 novembre 2020)– Torna a vincere ladi Pirlo. Dopo settimane difficili la Juve ritrova i 3 punti. Vittoria che coincide col ritorno di Cristiano. Primo tempo complicato che si chiude sull’1-1. Apre le marcature il solito Morata dopo una grande azione corale. Secondo tempo con una doppia faccia, prima dila Juve creava ma soffriva anche. Entra CR7 e subito trova il gol, cambia la partita e poi la Juve dilaga. Rabiot fa il terzo gol e infinesu rigore, con cucchiaio, sigilla i 3 punti., i voti Buffon 6,5 – Risponde presente le poche volte che viene chiamato in causa. Grandissima parata nel secondo tempo. Sempre il numero 1 Demiral 6 ...

Nello Spezia Chabot si spegne nel finale, Ferrer non regge l’urto. Nella Juve svettano Morata e Ronaldo, Dybala non è ancora al top ...Spezia-Juventus: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO e le AMMONIZIONI del match valevole per la sesta giornata del campionato ...