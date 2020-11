Napoli, tra gli operai Whirlpool: “Ora inizia una nuova lotta” | VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Lo stop all’attività dello stabilimento non spegne la speranza degli operai della Whirlpool di Napoli. E soprattutto la voglia di combattere. “La nostra prospettiva è di lottare fino all’ultimo sangue. Fino all’ultimo minuto. La battaglia sta cominciando adesso”, ripete insieme agli altri Donato Aiello, rappresentante sindacale Fiom Cgil. Sono le 17 di sabato pomeriggio, poche ore prima della dismissione ufficiale della produzione, fissata alle 24. Davanti alla fabbrica di lavatrici di via Argine ci sono una ventina di lavoratori impegnati in un presidio che sarà permanente. La produzione è in realtà già ferma da qualche giorno, ma il sito rimane ancora vivo, protetto dagli uomini che lo considerano una “seconda casa”. La lotta per salvare il lavoro ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Lo stop all’attività dello stabilimento non spegne la speranza deglidelladi. E soprattutto la voglia di combattere. “La nostra prospettiva è di lottare fino all’ultimo sangue. Fino all’ultimo minuto. La battaglia sta cominciando adesso”, ripete insieme agli altri Donato Aiello, rappresentante sindacale Fiom Cgil. Sono le 17 di sabato pomeriggio, poche ore prima della dismissione ufficiale della produzione, fissata alle 24. Davanti alla fabbrica di lavatrici di via Argine ci sono una ventina di lavoratori impegnati in un presidio che sarà permanente. La produzione è in realtà già ferma da qualche giorno, ma il sito rimane ancora vivo, protetto dagli uomini che lo considerano una “seconda casa”. La lotta per salvare il lavoro ...

Sfondata quota 100. Con i 9 ricoveri registrati ieri all'Azienda ospedaliera Moscati, il bilancio dei degenti Covid sale a 102: una trentina sono nel plesso Landolfi di Solofra, gli altri ...

