Milano: due sgomberi in case Aler occupate a Lorenteggio (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a Milano, sono stati sgomberati due alloggi Aler nel quartiere Lorenteggio-Giambellino. Nel primo caso, in via Segneri, una donna di nazionalità romena è stata allontanata dopo aver occupato l'appartamento venerdì. In via Recoaro, invece, è stata sgomberata una coppia di occupanti abusivi, lui egiziano e lei moldava. Entrambi gli appartamenti, spiega una nota della Regione, sono stati prontamente messi in sicurezza da Aler Milano. "Gli sgomberi di ieri - commenta l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini - sono l'ennesima dimostrazione del nostro costante impegno a favore della legalità. Non abbassiamo certo la guardia, anzi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020), 1 nov. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a, sono stati sgomberati due allogginel quartiere-Giambellino. Nel primo caso, in via Segneri, una donna di nazionalità romena è stata allontanata dopo aver occupato l'appartamento venerdì. In via Recoaro, invece, è stata sgomberata una coppia di occupanti abusivi, lui egiziano e lei moldava. Entrambi gli appartamenti, spiega una nota della Regione, sono stati prontamente messi in sicurezza da. "Glidi ieri - commenta l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini - sono l'ennesima dimostrazione del nostro costante impegno a favore della legalità. Non abbassiamo certo la guardia, anzi, ...

fattoquotidiano : 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso pe… - dellorco85 : Oggi tra Lombardia e Campania oltre 10mila contagi. Ormai è chiaro anche ai pali della luce: le città più critiche,… - giroditalia : La crono di Milano chiude l’edizione 103 della Corsa Rosa. Per la prima volta nei grandi giri due corridori si trov… - pvsassone : RT @Marco_dreams: Ieri il Gip del Tribunale di Ravenna ha disposto un sequestro preventivo di 500mila euro sulle due società che gestiscono… - PaoloTognola : RT @Marco_dreams: Ieri il Gip del Tribunale di Ravenna ha disposto un sequestro preventivo di 500mila euro sulle due società che gestiscono… -