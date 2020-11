Jazmin Grimaldi omaggia nonna Grace Kelly

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) Qualche giorno fa Jazmin Grace Grimaldi, 28 anni, figlia di Alberto di Monaco e dell’americana Tamara Jean Rotolo, ha lanciato il singolo One day at a time, frutto della collaborazione col fidanzato musicista Ian Mellencamp, a cui è legata dal 2018. E ora, per promuovere il disco, ha postato su Instagram una serie di foto che sono un chiaro omaggio a Grace Kelly, la nonna che non ha mai conosciuto.