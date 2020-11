Inter-Parma 2-2: Gervinho-show, Perisic salva i suoi al 93° (Di domenica 1 novembre 2020) A San Siro sofferto pareggio dell’Inter che agguanta il risultato nel recupero. Doppietta di Gervinho nella ripresa che sveglia i nerazzurri Secondo pereggio consecutivo per l’Inter di Conte che contro il Parma a San Siro rischia molto. Ducali in doppio vantaggio nella ripresa con Gervinho, autore di una doppietta, nel finale Perisic salva i suoi dalla sconfitta. La partita Parte subito forte l’Inter che ha subito un occasione per sbloccare il match. Dopo 2 minuti, infatti, Perisic si libera bene del difensore ma il suo tiro finisce alto. Sono i nerazzurri a fare la partita per gran parte del primo tempo con il Parma che si difende bene. Sul finire dei 45′ Hakimi ha una grande ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020) A San Siro sofferto pareggio dell’che agguanta il risultato nel recupero. Doppietta dinella ripresa che sveglia i nerazzurri Secondo pereggio consecutivo per l’di Conte che contro ila San Siro rischia molto. Ducali in doppio vantaggio nella ripresa con, autore di una doppietta, nel finaledalla sconfitta. La partita Parte subito forte l’che ha subito un occasione per sbloccare il match. Dopo 2 minuti, infatti,si libera bene del difensore ma il suo tiro finisce alto. Sono i nerazzurri a fare la partita per gran parte del primo tempo con ilche si difende bene. Sul finire dei 45′ Hakimi ha una grande ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta al termine di #InterParma ?? - Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - pisto_gol : Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due… - MinaInterista : Ieri purtroppo non ho fatto gli screenshot, ma nella prima versione dell'articolo della gds non c'era alcun riferim… - FinancialSs : Inter-Parma streaming, dove vedere la gara in diretta Tv #calcio #finanza -