Inter, che disastro: il problema non è l'assenza di Lukaku ma la difesa (Di domenica 1 novembre 2020) La prestazione di ieri mette Antonio Conte con le spalle al muro. L'Inter è in piena emergenza e serve una soluzione immediata. L'Inter è in piena crisi. La compagine nerazzurra ha subito 10 reti nelle prime sei gare di campionato. La difesa a 3 di mister Conte si dimostra fragile e la vittoria mancata di … L'articolo Inter, che disastro: il problema non è l'assenza di Lukaku ma la difesa proviene da Inews.it.

