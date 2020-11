Il tifone Goni si abbatte sulle Filippine: almeno 10 morti (Di domenica 1 novembre 2020) Il tifone Goni si abbatte sulle Filippine: almeno 10 i morti. Inondazioni in diverse città. ROMA – Il tifone Goni si è abbattuto sulle Filippine. Come riportato dall’Ansa, nelle prime ore di domenica 1 novembre 2020 l’isola di Cataduanes ha dovuto fare i conti con la violenza di questo uragano. Forti temporali e raffiche di vento ad una velocità superiore di 225 km/h hanno provocato diversi danni. Centinaia di persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione, con linee elettriche distrutte e inondazioni nelle aree più colpite. Il bilancio provvisorio è di 10 morti, ma il numero sembra essere destinato ad ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Ilsi10 i. Inondazioni in diverse città. ROMA – Ilsi è abbattuto. Come riportato dall’Ansa, nelle prime ore di domenica 1 novembre 2020 l’isola di Cataduanes ha dovuto fare i conti con la violenza di questo uragano. Forti temporali e raffiche di vento ad una velocità superiore di 225 km/h hanno provocato diversi danni. Centinaia di persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione, con linee elettriche distrutte e inondazioni nelle aree più colpite. Il bilancio provvisorio è di 10, ma il numero sembra essere destinato ad ...

