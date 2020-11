Il Milan batte l’Udinese 2-1

Leggi su udine20

(Di domenica 1 novembre 2020) Ill’Udinese 2-1 e consolida il primato in classifica, allungando in vetta a 16 punti. Lo zampino è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic che alla Dacia Arena mette a segno la rete decisiva che vale altri tre punti d’oro per la squadra di Pioli. Che ha dovuto soffrire abbastanza contro una buona Udinese: è stato Kessie a portare in vantaggio i rossoneri al 18′ del primo tempo, sfruttando un assist dello svedese. In avvio di ripresa Romagnoli provoca un rigore che De Paul realizza (3′), riportando in parità il risultato; ma al 38′ è il solito Ibra, con una rete in acrobazia, a regalare il successo al. “Un gol bello, si, ma soprattutto da tre punti in una partita molto difficile”. Zlatan Ibrahimovic si gode l’ennesima giornata da protagonista, ...