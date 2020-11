Governo sempre più in bilico: il vero lockdown sarà del premier Conte (Di domenica 1 novembre 2020) Il lockdown per tutti gli italiani potrebbe cominciare tra pochi giorni, quello del premier Giuseppe Conte, invece, è già in corso. Sono lontani i tempi in cui l'«avvocato del popolo» macinava consensi e si guadagnava la stima anche di quelli che avevano storto il naso al primo premier sostenuto da due maggioranze di segno opposto. La prima ondata del Coronavirus ha avuto l'effetto di ricompattare una maggioranza eterogenea e unita soltanto dalla necessità di evitare le elezioni e una vittoria scontata del centrodestra. Così l'attenzione si è concentrata inevitabilmente sul premier, è sfumata l'opposizione di Matteo Renzi (la prima spina nel fianco di Conte) e le rivendicazioni del centrodestra sono rimaste sullo sfondo. Il resto ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Ilper tutti gli italiani potrebbe cominciare tra pochi giorni, quello delGiuseppe, invece, è già in corso. Sono lontani i tempi in cui l'«avvocato del popolo» macinava consensi e si guadagnava la stima anche di quelli che avevano storto il naso al primosostenuto da due maggioranze di segno opposto. La prima ondata del Coronavirus ha avuto l'effetto di ricompattare una maggioranza eterogenea e unita soltanto dalla necessità di evitare le elezioni e una vittoria scontata del centrodestra. Così l'attenzione si è concentrata inevitabilmente sul, è sfumata l'opposizione di Matteo Renzi (la prima spina nel fianco di) e le rivendicazioni del centrodestra sono rimaste sullo sfondo. Il resto ...

La strategia del premier scricchiola di fronte alla situazione sempre più complicata che viviamo. Sul piano politico le cose non vanno meglio per il governo. La maggioranza ha ricominciato a essere ...

Crisi più pesante per le donne, il 56% dei posti di lavoro persi è loro

AGI - Con la crisi dovuta al Coronavirus, a rimetterci, sono state soprattutto le donne. Il primo bilancio, ancora del tutto parziale, degli effetti che il lockdown primaverile ha avuto sul mercato de ...

