Gol Ronaldo Spezia Juventus 1-2 | torna al gol CR7 -VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 novembre 2020) GOLin campo per la sesta giornata di Serie A. Pirlo ritrova Chiellini, che però non è ancora pronto per giocare e non è stato convocato: la linea difensiva bianconera vedrà dunque in campo Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo. A centrocampo giocheranno dal primo minuto Arthur e Bentancur, con McKennie e Chiesa sugli esterni. Davanti confermata la coppia Dybala-Morata, mentre Cristianoto negativo al Covid-19, partirà dalla panchina come annunciato in conferenza stampa dal tecnico. In porta toccherà a Buffon.formazioni(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, ...