Giochi PS VR su PS5: come funziona la retrocompatibilità, Sony fa chiarezza (Di domenica 1 novembre 2020) Gli appassionati di videogame avranno certamente già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 19 novembre 2020. Si tratta infatti del giorno scelto da Sony per il debutto di PS5 sugli scaffali dei negozi italiani. La prossima console del colosso giapponese dovrà non solo raccogliere la preziosissima eredità dell'attuale PlayStation 4, ma anche definire la next-gen dell'universo in pixel e poligoni, accanto alla rivale Xbox Series X di Microsoft. PS5 scenderà in campo forte di un hardware potente e flessibile, un pad rinnovato – il DualShock 4 ha lasciato il posto all'innovativo DualSense – e servizi interessanti, senza dimenticare una ludoteca fatta di produzioni dedicate e di tutti quei titoli già disponibili su PS4, giocabili sulla macchina next-gen in ...

