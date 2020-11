Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: la malattia dell’attore (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ notizia di queste ore che Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva a Roma in condizioni gravi a causa di problemi cardiaci. Non si tratta di Covid, secondo quanto trapelato sin qui, ma appunto la malattia di cui l’attore soffre da anni. Nel 2010 venne ricoverato in terapia intensiva a Roma per una forte tachicardia. Proietti ha problemi di cuore da diverso tempo e lui stesso qualche anno fa ammise di non essersi curato adeguatamente. Il 2 novembre è anche il giorno del compleanno di Gigi Proietti, che compirà 80 anni. Qui la notizia completa: Roma, 1 novembre 2020 – Il celebre attore Gigi Proietti ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ notizia di queste ore cheina Roma in condizioni gravi a causa di problemi cardiaci. Non si tratta di Covid, secondo quanto trapelato sin qui, ma appunto ladi cui l’attore soffre da anni. Nel 2010 venneina Roma per una forte tachicardia.ha problemi di cuore da diverso tempo e lui stesso qualche anno fa ammise di non essersi curato adeguatamente. Il 2 novembre è anche il giorno del compleanno di, che compirà 80 anni. Qui la notizia completa: Roma, 1 novembre 2020 – Il celebre attore...

