Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni in una clinica di Roma, per problemi cardiaci: domani l'attore romano compie 80 anni. Lo riferisce il quotidiano Il Tempo, specificando che non si tratterebbe di Covid-19, ma di problemi cardiaci, di cui ha sofferto già in passato. Gigi Proietti compie 80 anni domani e già dieci anni fa fu ricoverato a causa di una forte tachicardia all'Ospedale San Pietro. Dopo qualche giorno di degenza però, l'attore era tornato al lavoro. Attivo fin da giovanissimo in campo cinematografico (la prima comparsata risale a Il nostro ...

