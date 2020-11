Dayane Mello e Adua Del Vesco si sono baciate: “mi sono innamorata di te” – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Dayane Mello e Adua Del Vesco si sono baciate. Complice il vino e i festeggiamenti per la festa di Halloween le due gieffine si sono lasciate andare a dolci effusioni. Già da qualche settimana le due concorrenti si sono mostrate affini, complici e sempre più unite nell’affrontare il gioco, ed ora, è arrivato anche il bacio. Se già nei giorni scorsi si erano visti baci fugaci tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, quello di questa notte aveva tutto un altro sapore. L’attrice e la modella hanno lasciato tutti a bocca aperta quando dopo cena si ... Leggi su trendit (Di domenica 1 novembre 2020)Delsi. Complice il vino e i festeggiamenti per la festa di Halloween le due gieffine silasciate andare a dolci effusioni. Già da qualche settimana le due concorrenti simostrate affini, complici e sempre più unite nell’affrontare il gioco, ed ora, è arrivato anche il bacio. Se già nei giorni scorsi si erano visti baci fugaci traDel, quello di questa notte aveva tutto un altro sapore. L’attrice e la modella hanno lasciato tutti a bocca aperta quando dopo cena si ...

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - IAmTheSun9 : Specialmente ora, Dayane ha bisogno di sapere che fuori le persone la sostengono e la amano per chi è #GFVIP - asiastanaccount : #GFVIP ??aereo per Dayane?? Per chi ha voglia di farle arrivare il nostro supporto?? -