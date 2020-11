Caruso-Moutet in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Salvatore Caruso ha ottenuto l’accesso nel main draw del Masters 1000 di Parigi 2020, usufruendo della condizione di lucky looser dopo aver perso contro Alejandro Davidovich Fokina, all’ultimo atto delle qualificazioni. Il tennista di Avola affronterà Corentin Moutet al primo turno, quest’ultimo presente grazie a una Wild Card concessagli dagli organizzatori: sarà un match equilibrato, riguardo il quale Caruso potrà giocare le proprie carte. L’incontro andrà in scena lunedì 2 novembre, come secondo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Fucsovics-Coric), con diretta televisiva su Sky Sport (canale 201 o 204) e live streaming tramite la piattaforma Sky Go. In ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Salvatoreha ottenuto l’accesso nel main draw deldi, usufruendo della condizione di lucky looser dopo aver perso contro Alejandro Davidovich Fokina, all’ultimo atto delle qualificazioni. Il tennista di Avola affronterà Corentinal primo turno, quest’ultimo presente grazie a una Wild Card concessagli dagli organizzatori: sarà un match equilibrato, riguardo il qualepotrà giocare le proprie carte. L’incontro andrà in scena lunedì 2 novembre, come secondo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Fucsovics-Coric), contelevisiva su Sky Sport (201 o 204) e livetramite la piattaforma Sky Go. In ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: programma e orari lunedì 2 novembre con Cecchinato

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020, per quanto concerne lunedì 1 novembre. In campo Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia ...

