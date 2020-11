Ascolti tv sabato 31 ottobre 2020

Leggi su tvblog

(Di domenica 1 novembre 2020) Glitv di una notte di Halloween televisiva tra i soliti Ballando con le Stelle e Tu sì que Vales. Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle, settima puntata, ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 4.460.000 telespettatori, share 17% e nel programma un netto di 4.021.000, 20%. Su Rai 2 Il film Il nome della rosa, in ricordo di Sean Connery, ha registrato.000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 5.204.000 telespettatori, share 26,9%. Su Italia 1 Il film Canterville – Un fantasma per antenato ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film 58 minuti per morire – Die Harder ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film Il ...