Zidane non pensa all'Inter: 'Per noi la finale è domani, non martedì...' (Di sabato 31 ottobre 2020) Zidane sembra non voler pensare al big match di Champions con l'Inter e vorrebbe focalizzarsi solo sulla prossima sfida di Liga. Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 ottobre 2020)sembra non volerre al big match di Champions con l'e vorrebbe focalizzarsi solo sulla prossima sfida di Liga.

infoitsport : GdS – Il Real Madrid non trasmette sicurezza: Zidane spera in Hazard. E scatta la curiosità per… - sportli26181512 : Inter, senti Zidane: 'Macché nerazzurri, la nostra finale è contro...l'Huesca': Inter, senti Zidane: 'Macché nerazz… - FrancesFootball : #primapagine spagnole: -#sport, auguri per i 18 anni di #ansufati. #AlavesBarça ore 21 -#mundodeportivo Barcellona… - fcin1908it : GdS - Il Real Madrid non trasmette sicurezza: Zidane spera in Hazard. E scatta la curiosità per... -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Zidane, tra Benzema e Vinicius tutto chiarito In Champions 'con l'Inter non è una finale, pensiamo all'Huesca' -