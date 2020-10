Vittoria Schisano con Samuel Peron: Ballando 31 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 31 ottobre 2020) La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Samuel Peron, in sostituzione al partner “ufficiale” Marco De Angelis, attualmente a casa a causa di una forte intossicazione alimentare. La coppia ha ballato un Tango sulle note della canzone Ma non finisce mica il cielo di Mia Martini. Vittoria Schisano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020) La settima puntata dicon le Stelledi stasera, 31, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attricee dal ballerino, in sostituzione al partner “ufficiale” Marco De Angelis, attualmente a casa a causa di una forte intossicazione alimentare. La coppia ha ballato un Tango sulle note della canzone Ma non finisce mica il cielo di Mia Martini.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo ...

VioletVioletta4 : Ingiusto far ballare Gilles Rocca da solo e Vittoria Schisano con Peron. #BallandoConLeStelle - franciscachicca : #BallandoConLeStelle Senza offesa, ho visto Vittoria Schisano, molto integrata con Samuel Peron. Loro, molto hot - mille_lire97 : Vittoria Schisano ??#BallandoConLeStelle - Tony969696 : RT @Giooodf: ++++ Vittoria Schisano non ha messo in mezzo il bambino dell'infanzia. Ballo non accettato dal notaio ++++ #BallandoConLeStelle - Giooodf : ++++ Vittoria Schisano non ha messo in mezzo il bambino dell'infanzia. Ballo non accettato dal notaio ++++ #BallandoConLeStelle -