Un positivo nel Bisceglie, posticipata la sfida con la Juve Stabia (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Preso atto dell’istanza presentata dalla società Bisceglie, a seguito della positività di un tesserato, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Bisceglie, in programma domenica 1 novembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Preso atto dell’istanza presentata dalla società, a seguito della positività di un tesserato, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 1 novembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Il Pil italiano stupisce in positivo: + 16% nel terzo trimestre. Sopra le attese e meglio della media dei paesi eur… - fattoquotidiano : +16% L'Italia ora fa meglio di tutti gli altri Paesi europei, guardate cosa accade - ilpost : Fino alla scorsa settimana molti paesi guardavano all’Italia come a un modello positivo di gestione dell’epidemia d… - 64Parisi : @gianninastar14 Non ti voglio sentire triste, se oggi non vinciamo. Goditi il tuo compleanno e i tuoi figli. Come d… - DanieleM5S : RT @petergomezblog: Il Pil italiano stupisce in positivo: + 16% nel terzo trimestre. Sopra le attese e meglio della media dei paesi euro (+… -

Ultime Notizie dalla rete : positivo nel Cosa fare se sei stato a contatto stretto con un positivo al Covid 19 Vanity Fair Italia Piaggio in rally, terzo trimestre oltre attese. Debito in calo

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...

The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...