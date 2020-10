Sonego-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp 500 Vienna 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha ottenuto il pass per la finale dell’Atp 500 di Vienna 2020, superando l’insidioso Daniel Evans al penultimo atto del torneo. L’ostacolo tra l’azzurro e il successo austriaco è rappresentato da Andrey Rublev, protagonista dell’ennesima settimana aurea del suo 2020 strepitoso, con ciliegine sulle torta aggiunte mediante i successi contro Dominic Thiem e Kevin Anderson. Il match andrà in scena domenica 1 novembre, con orario da definire: diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori una ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzoha ottenuto il pass per ladell’Atp 500 di, superando l’insidioso Daniel Evans al penultimo atto del torneo. L’ostacolo tra l’azzurro e il successo austriaco è rappresentato da Andrey, protagonista dell’ennesima settimana aurea del suostrepitoso, con ciliegine sulle torta aggiunte mediante i successi contro Dominic Thiem e Kevin Anderson. Il match andrà in scena domenica 1 novembre, conda definire:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori una ...

Izzoman85 : RT @lorenzofares: DALL' AUSTRIA CON AMORE! ?????? Lorenzo #Sonego ???? fa la storia battendo Daniel Evans ???? 63 64 e volando in finale a Vienna… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: DALL' AUSTRIA CON AMORE! ?????? Lorenzo #Sonego ???? fa la storia battendo Daniel Evans ???? 63 64 e volando in finale a Vienna… - 2010FABI : RT @mizunoitalia: Inarrestabile Lorenzo #Sonego ???????? Battuto anche il britannico Evans per 6-3 6-4. Lorenzo conquista la finale dell’ATP 50… - GiusvaPulejo : ?? È uno spettacolo #Sonego! Batte anche Evans in semifinale a Vienna e domani si giocherà il primo titolo in un tor… - danielelozzi : FI NA LE! Finale! Finale! Uno straordinario #Sonego batte 6-3 6-4 #Evans e si prende la finale dell’ATP500 di Vienn… -