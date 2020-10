Sonego-Evans oggi | Semifinale ATP Vienna 2020 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Anon si è ancora spento lo scossone provocato dalla giornata di ieri, che ha portato fuori dall’ATP 500 della capitale austriaca diversi big e messo in luce redivivi o giocatori in un bel momento. La copertina se l’è presa Lorenzo, che ha inflitto un durissimo 6-2 6-1 a Novak Djokovic, e chesfida il britannico Daniel. Il torinese e il numero 33 del mondo non si sono mai affrontati in carriera, ed entrambi si ritrovano per la prima volta a potersi giocare una finale in un torneo di questo livello. Dovesse farcela,sarebbe il secondo azzurro a riuscirci nel, dopo che già Gianluca Mager, in una corsa inattesa per tantissimi, era riuscito a spingersi fino alla finale a Rio, per poi perdere con il cileno Cristian Garin. ...