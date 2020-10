Sean Connery | una leggenda più grande di James Bond

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Segni particolari: scozzese. È la cosa che ho sempre invidiato di più a Sir Thomas, che sorrideva sornione quando usavi il “Sir”: la sua indistruttibile passione politica per quella sua terra che, per la Gran Bretagna è a Nord, ma equivale per sottosviluppo al nostro meridione. Poteva ironizzare su tutto, sulla Scozia mai. Un combattente indefettibile per l’autonomia, ma di solido stampo conservatore: ricordo la sorpresa di tanti quando produsse, oltre a interpretare, “La giusta causa”, nel 1995: era uno dei pochissimi film del periodo a favore della pena di morte. Non soffrendo di paraocchi ideologici, l’ho amato e lo amerò sempre con tutto il cuore.Nessuno ovviamente lo dirà mai come lui, “My name is...