Sean Connery, da Daniel Craig a Hugh Jackman: i messaggi d'addio sui social (Di sabato 31 ottobre 2020) A poche ore dalla sua scomparsa, Sean Connery viene ricordato sui social da Daniel Craig, l'attuale interprete di James Bond, e tante altre star. Sean Connery è morto oggi a 90 anni e sono migliaia i post sui social scritti da chi ha voluto dire addio allo straordinario attore, tra cui Stephen King, Hugh Jackman e Daniel Craig, attuale interprete di James Bond che ha lasciato emergere tutta la propria tristezza per la scomparsa di chi per primo ha ricoperto il ruolo cinematografico di 007. Il mese di ottobre si è chiuso con un colpo di coda drammatico per tutti gli amanti del cinema che si sono ritrovati a fare i conti con la scomparsa del grande ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) A poche ore dalla sua scomparsa,viene ricordato suida, l'attuale interprete di James Bond, e tante altre star.è morto oggi a 90 anni e sono migliaia i post suiscritti da chi ha voluto direallo straordinario attore, tra cui Stephen King,, attuale interprete di James Bond che ha lasciato emergere tutta la propria tristezza per la scomparsa di chi per primo ha ricoperto il ruolo cinematografico di 007. Il mese di ottobre si è chiuso con un colpo di coda drammatico per tutti gli amanti del cinema che si sono ritrovati a fare i conti con la scomparsa del grande ...

VittorioSgarbi : “Sono sempre puntuale. Se ritardo è perché sono morto”. (Sean Connery, “Entrapment”). @stampasgarbi - MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - RaiCultura : È morto Sean Connery. Il leggendario 007, uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, aveva 90 anni.… - Monica24675734 : RT @andreasso1951: Addio a Sean Connery, aveva 90 anni - Cultura & Spettacoli - ANSA - Mi è sempre piaciuto sia come attore,ma soprattutto… - giuseppemella : RT @Radio3tweet: Per chi lo ha amato nei panni di Guglielmo da Baskerville, per chi come Adso non si stanca di seguirlo nelle sue indagini,… -