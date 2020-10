Scontri ieri a Firenze | arresti e denunce Proteste pacifiche a Bologna

NicolaPorro : Dietro gli scontri a Napoli di ieri sera c’è qualcosa di più profondo rispetto a come viene raccontato. Ce lo dice… - matteorenzi : Le immagini di ieri sera degli scontri a Napoli fanno male, molto male. La mia solidarietà agli agenti e ai giornalisti feriti - gennaromigliore : Gli appelli di FN e le immagini che rivelano la premeditazione degli scontri di ieri a #Napoli devono portare immed… - celestinoceles7 : RT @MinutemanItaly: A Napoli FFOO negli scontri dello scorso venerdì hanno avuto comportamento assolutamente professionale. È importante so… - Fedex546 : RT @VittorioBanti: Gli scontri di Firenze (ma poteva essere un'altra grande città dal loro punto di vista SICURA) sono quanto di più PREVED… -

Al momento sono 4 gli arrestati e 20 i denunciati per i disordini avvenuti tra ieri sera e la notte scorsa a Firenze per la manifestazione non autorizzata nel centro storico del capoluogo toscano. Pro ...(Adnkronos) Scontri che si sono visti anche ieri a Firenze: lancio di pietre e di bottiglie verso le forze dell'ordine impegnate ad arginare una manifestazione non autorizzata. Un secondo gruppetto di ...