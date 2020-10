Rinvio della Tari | polemiche in consiglio comunale | “Dobbiamo fare i conti con il bilancio”

(Di sabato 31 ottobre 2020)sulla decisione dell’amministrazionedi non rinviare lama di concedere un credito d’imposta di 3 milioni di euro. “Noi dobbiamocon il nostro bilancio e la sua struttura, rigidezza. Noi verificheremo anche se questo è possibile, cosa che mi vede particolarmente pessimista – ha dichiarato il sindaco Napoli – Il Comune di Salerno ha messo a disposizione 3 milioni di euro per la piccola e media impresa per il recupero di imposta e credo sia uno sforzo importante, reso possibile grazie all’uso dei fondi retrospettivi che la Regione Campania ha consentito venissero utilizzati”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

ilpost : In #Cile dopo le grandi proteste e il rinvio del voto a causa della pandemia, ha vinto il sì al referendum per canc… - ZZiliani : Messi e Koeman preoccupati: hanno letto che il Maestro Pirlo ha destrutturato la Juve togliendo ai giocatori la com… - romanino48 : RT @MarcoRizzoPC: ALTRO CHE RITIRARE LE CONCESSIONI AI #BENETTON SU AUTOSTRADE! QUESTO GOVERNO È SUPINO AI GRANDI INTERESSI. Ancora un rin… - sil_viar0 : RT @MarcoRizzoPC: ALTRO CHE RITIRARE LE CONCESSIONI AI #BENETTON SU AUTOSTRADE! QUESTO GOVERNO È SUPINO AI GRANDI INTERESSI. Ancora un rin… - QLexPipiens : RT @MarcoRizzoPC: ALTRO CHE RITIRARE LE CONCESSIONI AI #BENETTON SU AUTOSTRADE! QUESTO GOVERNO È SUPINO AI GRANDI INTERESSI. Ancora un rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio della

Corriere di Como

REGGIO EMILIA Dopo la richiesta di rinvio a giudizio dello scorso agosto, arriva ora la fissazione dell’udienza preliminare per il processo dell’inchiesta Octopus. Un procedimento che comprende in que ...Sale a otto il numero delle partite rinviate in Serie D - originariamente in calendario per questa domenica 1° novembre - con squadre toscane coinvolte, a causa della positività di calciatori a Covid- ...