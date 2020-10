Lollobrigida: “Il Parlamento non è un accessorio: gravissimo un nuovo Dpcm senza consultarlo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Parlare di confronto e collaborazione, ma procedere ignorando e mortificando il Parlamento. Anche nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver chiesto ai presidenti delle Camere un “luogo per un confronto celere”, tutto fa pensare che sia in arrivo l’ennesima presa in giro. E che il governo si appresti a varare anche un nuovo Dpcm, senza alcun confronto politico e alcun passaggio parlamentare. “Sarebbe gravissimo”, ha avvertito il capogruppo di FdI a Montecitorio, Francesco Lollobrigida. Lollobrigida: “Grave un nuovo Dpcm senza confronto” “Sarebbe gravissimo da parte di Conte varare un nuovo Dpcm ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Parlare di confronto e collaborazione, ma procedere ignorando e mortificando il. Anche nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver chiesto ai presidenti delle Camere un “luogo per un confronto celere”, tutto fa pensare che sia in arrivo l’ennesima presa in giro. E che il governo si appresti a varare anche unalcun confronto politico e alcun passaggio parlamentare. “Sarebbe”, ha avvertito il capogruppo di FdI a Montecitorio, Francesco: “Grave unconfronto” “Sarebbeda parte di Conte varare un...

