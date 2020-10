Inter-Parma, Conte: “Molli in attacco, ci vuole più cattiveria” (Di sabato 31 ottobre 2020) “E’ stata una partita sofferta per il risultato. Questa non è la prima volta in cui facciamo la partita e rischiamo di perderla. Se non si fa gol non si vince. Abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, ci vuole più cattiveria e più determinazione. Fattori che hanno avuto i nostri avversari. Non è la prima volta che accade”. Lo ha dichiarato Antonio Conte, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio contro il Parma. “La fase offensiva oggi è stata importante – prosegue l’allenatore a Sky Sport – abbiamo creato molto ma è mancata la realizzazione. Non ci si può riferire solo a Lautaro quando si parla di fase offensiva, ma siamo stati molli. Poco da dire sull’impegno. Al tempo stesso deve esserci più ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “E’ stata una partita sofferta per il risultato. Questa non è la prima volta in cui facciamo la partita e rischiamo di perderla. Se non si fa gol non si vince. Abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, cipiù cattiveria e più determinazione. Fattori che hanno avuto i nostri avversari. Non è la prima volta che accade”. Lo ha dichiarato Antonio, tecnico dell’, dopo il pareggio contro il. “La fase offensiva oggi è stata importante – prosegue l’allenatore a Sky Sport – abbiamo creato molto ma è mancata la realizzazione. Non ci si può riferire solo a Lautaro quando si parla di fase offensiva, ma siamo stati molli. Poco da dire sull’impegno. Al tempo stesso deve esserci più ...

