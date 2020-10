Inter | il diktat di Marotta | “Stagione anomala | bisogna limitare le partite delle nazionali”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Prima di-Parma le parole dell'ad. nerazzurro Beppesono state chiare ai microfoni di Sky: "Stop alle nazionali oppure si va in tilt. Abbiamo detto che l’anno scorso si è chiusa una stagione, questa è ancora più. Aggiungiamo gli infortuni e le assenze per Covid: ne viene fuori che gli allenatori non riescano mai a studiare una formazione anticipata. Dobbiamo cercare di anticipare queste situazioni, cercando dilenazionali, perché altrimenti si fa fatica a gestire le squadre fino a fine campionato -riporta Gazzetta.it- Affronteremo questa situazione con rigidità, perché dobbiamo rispondere ai nostri impegni e mi sembra che le federazioni debbano fare lo stesso. ...

