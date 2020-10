Halloween, l’esorcista è sicuro: “questa notte qualcuno sparirà nel nulla” (Di sabato 31 ottobre 2020) Halloween non è una festa cristiana anzi dai più è definita la festa del diavolo, e l’esorcista lancia un allarme inquietante. Un allarme inquietante, che arriva direttamente dalle Stanze Vaticane e da un’esorcista. “Halloween non è una festa cristiana e purtroppo anche stavolta sono certo che nella notte del 31 ottobre qualcuno sparirà nel nulla e non se ne avrà notizia. Non voglio impressionare nessuno, ma è la realtà”. Forse il Covid questa volta potrà venire in soccorso di tutti dal momento che non ci saranno feste in discoteca e nemmeno si potrà uscire liberamente per strada a causa del coprifuoco, Ma restano i “giochetto e scherzetto” nei condomini: rischieranno di più i ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020)non è una festa cristiana anzi dai più è definita la festa del diavolo, e l’esorcista lancia un allarme inquietante. Un allarme inquietante, che arriva direttamente dalle Stanze Vaticane e da un’esorcista. “non è una festa cristiana e purtroppo anche stavolta sono certo che nelladel 31 ottobresparirà nel nulla e non se ne avrà notizia. Non voglio impressionare nessuno, ma è la realtà”. Forse il Covid questa volta potrà venire in soccorso di tutti dal momento che non ci saranno feste in discoteca e nemmeno si potrà uscire liberamente per strada a causa del coprifuoco, Ma restano i “giochetto e scherzetto” nei condomini: rischieranno di più i ...

