Giorgia Rossi positiva al Covid-19: non potrà codurre “Pressing” (Di sabato 31 ottobre 2020) Un altro caso di positività al Covid in quel di Mediaset. Dopo Gerry Scotti e Picone, anche Giorgia Rossi è risultata positiva al tampone molecolare. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sportiva con un post su Instagram. Queste le sue parole: “Purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio“. Non è chiaro se la giornalista sia asintomatica oppure no, ma anche lei, come molti dei suoi colleghi, al momento si trova in isolamento nella sua abitazione. Finché il tampone non ... Leggi su tvblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Un altro caso di positività alin quel di Mediaset. Dopo Gerry Scotti e Picone, ancheè risultataal tampone molecolare. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sportiva con un post su Instagram. Queste le sue parole: “Purtroppo è toccato anche a me..al-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio“. Non è chiaro se la giornalista sia asintomatica oppure no, ma anche lei, come molti dei suoi colleghi, al momento si trova in isolamento nella sua abitazione. Finché il tampone non ...

bolofficial0377 : La ospito a casa mia senza problemi, - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Giorgia Rossi ha il Covid-19: non potrà condurre Pressing domenica sera - arca1317 : RT @mattinodinapoli: Giorgia Rossi ha il Covid-19: non potrà condurre Pressing domenica sera - mattinodinapoli : Giorgia Rossi ha il Covid-19: non potrà condurre Pressing domenica sera - zazoomblog : Giorgia Rossi positiva al Covid-19: “purtroppo e? toccato anche a me sono sotto osservazione medica” [FOTO] -… -