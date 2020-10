F1 | pista stretta e pochi punti di sorpasso a Imola Si rischia una gara noiosa

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, hanno messo in mostra una Mercedes letteralmente dominante sul tracciato di. Certo, questa non può certo essere annoverata nella casella delle “novità”. Le Frecce nere, dopotutto, monopolizzano la prima casella della griglia di partenza di unada ormai un anno ininterrottamente. Ci aveva pensato Max Verstappen nel Gran Premio del Brasile del 17 novembre 2019 a soffiare la pole position alla scuderia di Brackley. Da quel momento in avanti, invece, percorso netto per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, capaci di fare 14 su 14. In questo campionato il finlandese ha centrato quattro partenze al palo, grazie al meritatissimo primo posto di oggi, e domani quindi prenderà il via davanti a tutti sul ...