F1, GP Emilia-Romagna 2020: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8 (Di sabato 31 ottobre 2020) Appuntamento fissato domani (domenica 1° novembre) alle ore 13.10 per la partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 e terzo appuntamento dell’anno in programma sul suolo italiano da parte del circus. Grande attesa per vedere nuovamente Imola ospitare una gara di Formula 1 per la prima volta dal 2006, con Mercedes favorita per la doppietta nonostante l’ingombrante presenza di Max Verstappen con la Red Bull in terza piazza sulla griglia. Valtteri Bottas proverà a conservare la pole position dagli attacchi del compagno di squadra britannico Lewis Hamilton, con le Frecce Nere che domani potrebbero festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo iridato costruttori consecutivo. Ferrari a caccia ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Appuntamento fissato domani (domenica 1° novembre) alle ore 13.10 per la partenza del Gran Premio dell’, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 e terzo appuntamento dell’anno insul suolo italiano da parte del circus. Grande attesa pernuovamente Imola ospitare unadi Formula 1 per la prima volta dal 2006, con Mercedes favorita per la doppietta nonostante l’ingombrante presenza di Max Verstappen con la Red Bull in terza piazza sulla griglia. Valtteri Bottas proverà a conservare la pole position dagli attacchi del compagno di squadra britannico Lewis Hamilton, con le Frecce Nere che domani potrebbero festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo iridato costruttori consecutivo. Ferrari a caccia ...

Coronavirus, l'aggiornamento: su 19mila tamponi 2.046 nuovi positivi, di cui 963 asintomatici da controlli regionali. +233 guariti Regione Emilia Romagna F1: GP Emilia Romagna, a Imola pole di Bottas. Leclerc parte in quarta fila

Continua a crescere la curva del contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 31.758 nuovi casi positivi a fronte di oltre 215 mila i tamponi. Ancora tanti i decessi, 297 contro i ...

Valtteri Bottas conquista la pole position nel GP dell'Emilia Romagna 2020. Sul circuito di Imola il pilota finlandese della Mercedes scattera' davanti a tutti grazie al tempo di 1'13?609 fatto regist ...