Welcome to the Blumhouse: Amazon svela i primi dettagli dei 4 nuovi horror in arrivo nel 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco la nuova ondata di quattro horro che andranno a comporre la seconda fase del progetto Welcome to the Blumhouse, in uscita su Amazon Prime Video nel 2021. Nel corso della BlumFest 2020, Blumhouse Television e Amazon Prime Video hanno annunciato i nuovi quattro film horror della serie Welcome to the Blumhouse che approderanno sulla piattaforma streaming nel 2021. La seconda ondata di film includerà The Manor, scritto e diretto da Axelle Carolyn, Black as Night diretto da Maritte Lee Go, Madres di Ryan Zaragoza e Bingo diretto da Gigi Saul Guerrero. Il programma Welcome to the Blumhouse punta a valorizzare cineaste donne e filmaker emergenti, oltre un cast che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco la nuova ondata di quattro horro che andranno a comporre la seconda fase del progettoto the, in uscita suPrime Video nel. Nel corso della BlumFest 2020,Television ePrime Video hanno annunciato iquattro filmdella serieto theche approderanno sulla piattaforma streaming nel. La seconda ondata di film includerà The Manor, scritto e diretto da Axelle Carolyn, Black as Night diretto da Maritte Lee Go, Madres di Ryan Zaragoza e Bingo diretto da Gigi Saul Guerrero. Il programmato thepunta a valorizzare cineaste donne e filmaker emergenti, oltre un cast che ...

