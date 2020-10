Volley, Superlega: il programma dell’8a giornata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Allianz Milano – Photo Credit: PowerVolley Milano Official Facebook AccountLa Superlega maschile si prepara ad affrontare l’ottavo turno di regalar season; anche nel massimo campionato maschile arriva il primo rinvio ufficiale a causa di alcuni casi di positività al Covid-19. Il match previsto tra Milano e Perugia è infatti stato rinviato a data da destinarsi; a differenza della Serie A1 e della A2 femminile, in Superlega questo è il primo caso di rinvio ufficiale di una gara. Scopriamo insieme il programma delle partite dell’8a giornata di Superlega maschile. Le partite dell’8a giornata L’ottava giornata di Superlega si apre con l’anticipo del sabato che vede in campo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Allianz Milano – Photo Credit: PowerMilano Official Facebook AccountLamaschile si prepara ad affrontare l’ottavo turno di regalar season; anche nel massimo campionato maschile arriva il primo rinvio ufficiale a causa di alcuni casi di positività al Covid-19. Il match previsto tra Milano e Perugia è infatti stato rinviato a data da destinarsi; a differenza della Serie A1 e della A2 femminile, inquesto è il primo caso di rinvio ufficiale di una gara. Scopriamo insieme ildelle partite dell’8adimaschile. Le partite dell’8aL’ottavadisi apre con l’anticipo del sabato che vede in campo il ...

VeroVolleyMonza : ?? TRASFERTA CALABRA Domenica alle 17 la #VeroVolleyMonza sarà ospite della @VolleyTonnoCall per l'ottava giornata… - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega #CisternaTrento La Top Volley Cisterna aspetta Trento a porte chiuse. Kovac: «Trento è molt… - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere l'anticipo dell'ottava giornata #Modena-#Civitanova - sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: ecco il programma completo e come vedere i match dell'ottava giornata - e_m_i326 : RT @PowervolleyMI: ?? | PRESS Oggi su #VcomeVolley su La Gazzetta dello Sport ogni squadra di #Superlega è associata ad un supereroe. Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega Pallavolo SuperLega - Monza a Vibo per dare un seguito alla vittoria con Trento ivolleymagazine Volley, Superlega: il programma dell’8a giornata

La Superlega maschile si prepara ad affrontare l’ottavo turno ... L’ultimo match che si giocherà sarà la sfida tra la Top Volley e Trentino; Cisterna proverà nell’impresa di strappare qualche punto ...

Volley: Lube pronta al big match contro Modena

5' di lettura 30/10/2020 - L’ottava giornata di andata in SuperLega Credem Banca regala un nuovo capitolo della sfida infinita con Modena. Dopo due turni casalinghi, la Cucine Lube Civitanova torna a ...

La Superlega maschile si prepara ad affrontare l’ottavo turno ... L’ultimo match che si giocherà sarà la sfida tra la Top Volley e Trentino; Cisterna proverà nell’impresa di strappare qualche punto ...5' di lettura 30/10/2020 - L’ottava giornata di andata in SuperLega Credem Banca regala un nuovo capitolo della sfida infinita con Modena. Dopo due turni casalinghi, la Cucine Lube Civitanova torna a ...