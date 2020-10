Un cameo di Sophia Loren nel video di Io Sì (Seen) di Laura Pausini (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è anche Sophia Loren nel video di Io Sì (Seen) di Laura Pausini, dedicato alla colonna sonora di La Vita Davanti A Sé diretto da Edoardo Ponti. Il figlio dell’attrice Premio Oscar è anche il regista di The Life Ahead, che ha anche segnato il suo ritorno alla recitazione. Il video è disponibile dal 30 ottobre, come aveva fatto sapere l’artista direttamente sui suoi canali social, doveva aveva anche rivelato di essere coinvolta nel progetto del brano a firma Diane Warren: “Il video è stato diretto da Edoardo Ponti, regista del film The Life Ahead/ La Vita Davanti A Sé, di cui il brano è la canzone originale. Nel video ho avuto l’onore di avere un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è ancheneldi Io Sì () di, dedicato alla colonna sonora di La Vita Davanti A Sé diretto da Edoardo Ponti. Il figlio dell’attrice Premio Oscar è anche il regista di The Life Ahead, che ha anche segnato il suo ritorno alla recitazione. Ilè disponibile dal 30 ottobre, come aveva fatto sapere l’artista direttamente sui suoi canali social, doveva aveva anche rivelato di essere coinvolta nel progetto del brano a firma Diane Warren: “Ilè stato diretto da Edoardo Ponti, regista del film The Life Ahead/ La Vita Davanti A Sé, di cui il brano è la canzone originale. Nelho avuto l’onore di avere un ...

SofiPauliter23 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: E’ online il video di IO SI/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di “The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé”… - SMSNEWSOFFICIAL : E’ online il video di IO SI/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di “The Life Ahead /La Vita Davanti A S… - msfabiola_ : Che bello mi è venuta la pelle d'oca, per non parlare del cameo di Sophia ?? #iosì - princigallomich : Laura Pausini, nel video “ Io sì/Seen” il cameo di Sophia Loren - Notiziedi_it : Laura Pausini, nel video “Io sì/Seen” il cameo di Sophia Loren -