Tabellone Atp Nur Sultan 2020 | Paire testa di serie numero 1 | presente Travaglia

Il Tabellone principale dell'Atp 250 di Nur Sultan 2020, evento kazako in programma dal 26 ottobre e l'1 novembre. Benoit Paire guida il seeding dall'alto della prima posizione, mentre Miomir Kecmanovic e Adrian Mannarino rappresentano rispettivamente la seconda e la terza testa di serie. Presenti anche gli azzurri Stefano Travaglia e Andreas Seppi, quest'ultimo beneficiario di una Wild Card. Tabellone ATP NUR Sultan 2020 QUARTI DI FINALE Kukushkin vs (Q) Ruusuvuori (3) Mannarino vs McDonald (7) Paul vs (4) Millman Tiafoe b. Gerasimov 7-6(5) 5-7 7-5 SECONDO TURNO (1) Paire vs Kukushkin 6-7(4) 7-6(2) 6-1 (Q) Ruusuvuori b. (8) Thompson 6-2 3-6 6-4 (3) Mannarino b. (Q) ...

