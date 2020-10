Si fermano i Teatri ma non i Teatranti (Di venerdì 30 ottobre 2020) A causa delle nuove restrizioni, come tutti sanno, rimangono chiusi i Teatri ed ogni forma di spettacolo è sospesa. La chiusura è un duro colpo per le attività teatrali ma questa volta affrontiamo la difficoltà con ancora più coraggio ed impegno, per trovare strade nuove da percorrere. Abbiamo impiegato l’estate per preparaci al difficile inverno, consapevoli che questa pandemia metterà a dura prova il settore economico e richiederà soprattutto la nascita di nuove idee e nuovi progetti non convenzionali, per poter proseguire nel nostro lavoro…insieme a voi! Talvolta la strada diversa da quella che avevamo previsto può riservare sorprese inaspettate e così, fiduciosi riprendiamo a creare. Con grande senso di realtà, possiamo a gran voce dire che “”!Gli spettacoli sono ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) A causa delle nuove restrizioni, come tutti sanno, rimangono chiusi ied ogni forma di spettacolo è sospesa. La chiusura è un duro colpo per le attività teatrali ma questa volta affrontiamo la difficoltà con ancora più coraggio ed impegno, per trovare strade nuove da percorrere. Abbiamo impiegato l’estate per preparaci al difficile inverno, consapevoli che questa pandemia metterà a dura prova il settore economico e richiederà soprattutto la nascita di nuove idee e nuovi progetti non convenzionali, per poter proseguire nel nostro lavoro…insieme a voi! Talvolta la strada diversa da quella che avevamo previsto può riservare sorprese inaspettate e così, fiduciosi riprendiamo a creare. Con grande senso di realtà, possiamo a gran voce dire che “”!Gli spettacoli sono ...

